提告了！華為召開「特別記者會」　郭平：美國政府汙衊本公司

▲ 郭平表示，華為30年來在安全方面保持良好記錄。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

華為7日宣布正式對美國政府提告，控訴該國禁止聯邦機構購買該公司的產品、在沒有提出任何證據的情況下損壞華為的聲譽。華為高層上午在深圳召開特別記者會時表示，美國企業「網路安全薄弱」，過去幾年發生的數據洩露事件（如Equifax）均與華為無關。

華為輪值董事長郭平在會上以英文表示，「30年來，我們在安全方面保持良好記錄」，「華為沒有也從不安裝後門，我們也永遠不會允許其他人在我們的設備中安裝後門。 美國政府將我們的服務列為威脅。 華府也從未提供任何證據，來支持他們指責華為構成嚴重的安全威脅。 美國政府正在不遺餘力地汙衊本公司。更糟糕的是，還試圖在其他國家阻擋我們。」

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▲▼ 華為高層7日召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）



此次華為要求美國聯邦法院推翻8月頒布的《國防授權法案》中的部分條款。該公司認為，部分法律違反美國憲法，單獨挑選個人或團體進行未經審判的懲罰。華為高層也在記者會上說，美國企圖阻礙華為發展5G，是在傷害經濟、降低競爭力，「推動世界發展的技術不應該有界線」，而如今就要看美國是否決定往前走。

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