3歲妹上半身燙傷「包保鮮膜等死」　5歲哥冒雨求救：她的皮脫落了

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國際中心／綜合報導

日本神奈川縣橫濱市一名5歲的小哥哥發現3歲妹妹好像受傷了，4日下午獨自一人穿著睡衣冒雨跑到住家附近的修車廠求救，童言童語說著「妹妹的皮膚脫落了」。老闆一聽直覺不對勁，立即幫忙報警，這才將上半身嚴重燒燙傷、奄奄一息的女童送醫，而兄妹倆的母親則在5日被依涉嫌虐待兒童等罪逮捕。

綜合日媒報導，49歲的修車廠老闆提到，4日下午4點30分左右男童獨自一人跑進工廠裡，不顧自己全身濕透，緊張地拉著他的手說「媽媽不見了」、「妹妹的皮膚脫落了」，懷疑背後可能有隱情，於是馬上幫忙報警。而警方及救護人員到場時，果然在男童家裡發現一名上半身嚴重燒燙傷的3歲女童，她全身上下只穿著尿布，肩膀到腰部纏著保鮮膜，看起來相當虛弱。

▲網友截圖痛罵媽媽和同居人太狠心。（圖／翻攝自推特）

幸好，女童送醫急救後暫且保住一命，只是因為傷勢嚴重，醫生評估最少得住院治療3個月，而她的哥哥則先被送到市中央的兒童機構暫時安置。小兄妹的母親橋本佳步（22歲）及同居男友田中聰（21歲）隨後被警方逮捕，她供稱，女兒身上的燙傷是前幾天洗澡時誤淋熱水，上網查到用保鮮膜包覆傷口很有效才會那麼做，並非故意虐待。

不過，警方進一步調查發現，橋本佳步的大兒子從今年1月起就不再前往幼兒園，當時社福單位人員還有前往住家探訪，兩個孩子都很健康，沒想到才經過2個月就發生這樣的事；而橋本身為母親，明知道女兒嚴重燒燙傷，仍丟著孩子不管，還跑到柏青哥店（或稱小鋼珠）從中午一路玩到晚上8點，顯然有故意虐童的嫌疑，全案目前仍在調查當中。