快訊／美國政府下令禁用產品　華為「大反擊」正式提起告訴

▲華為正式對美國政府提起告訴。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中國大陸科技巨頭華為在7日在深圳總部宣布，正式對美國政府提起告訴，控訴該國禁止聯邦機構購買其產品。該公司周四表示，已提起訴訟，要求美國聯邦法院推翻8月頒布的《國防授權法案》中部分條款。 華為聲稱，部分法律違反美國憲法，單獨挑選個人或團體進行未經審判的懲罰。

川普政權日前宣稱，華為的科技產品對全世界的資安造成威脅，並在去年8月頒布的《國防授權法案》明確指出，禁止聯邦政府機構使用華為及其中興通訊的技術或產品。華為過去僅以否認反擊，現在其德州的總部正式對美國政府提起訴訟，CNN報導分析，這是華為目前對抗美國政府最具侵略性的一步。

華為是近期全球發展5G網路的推手之一，也是蘋果和三星手機大廠的強勁競爭者。但是華府在過去不斷表示，懷疑中國政府利用華為的通訊設備進行監視活動，除了禁止聯邦政府機構使用之外，更督促其盟友禁用華為產品，或是禁止華為參與5G網路建設，不過未提出過具體的證據。

因此，華為正式提出訴訟，可能會迫使美國政府將對抗該公司的案子公開。讓整件案子更加複雜的是，美國檢察官在華盛頓州和紐約都對華為提起刑事控訴，但在上周於西雅圖法庭內，華為對於被指控竊取美國電信公司「T-Mobile」的機密資料一事，並不認罪。

華為近日的風波不止這一樁，首席財務長、創辦人任正非女兒孟晚舟日前被加拿大政府逮捕，雖然已經保釋，但仍需留在溫哥華，等候引渡聽證會開庭審理。她也在當地時間6日出庭，但最後無結果，將延到5月8日再審，到時候將會決定是否引渡孟晚舟，以及引渡日期等相關事宜。

▼孟晚舟在加拿大出庭受審。（圖／路透社）

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