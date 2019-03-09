名媛用30萬元柏金包裝狗寶貝　為拍「炫汪照」不怕毀了包

▲名媛董若彤將迷你馬爾濟斯Ollie放在愛馬仕柏金包裡。（圖／翻攝tiff.tong IG）

記者陳雅韻／台北報導

寵物照在IG上往往能獲得共鳴，名媛錢德月與女兒董若彤（Tiffany）近來就變成「炫娃魔人」，狂曬寶貝狗迷你馬爾濟斯Ollie，和狗玩自拍不過癮，還甘心讓30萬元起跳的愛馬仕（Hermes）柏金包與Valentino托特包變狗袋，把Ollie放進名牌包拍「時尚照」，引來網友好奇「牠不會尿在你的包包裡嗎」？

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▲董若彤（左）與媽媽錢德月近來變成「炫娃魔人」。（圖／翻攝tiff.tong IG、carolchien17 IG）

董若彤承襲媽媽的品味，當紅與經典的時尚單品沒少過，而這些行頭也成為新寵Ollie的時髦配件，由於牠身型迷你，對照愛馬仕柏金包與Valentino托特包的大尺寸，形成強烈對比，更顯可愛。

▲Valentino托特包也成為Ollie的時髦配件。（圖／翻攝tiff.tong IG）

孫芸芸也將愛狗Sesame寵上天，不時抱著撒嬌的狗兒入鏡自拍，走在流行尖端的她不忘讓Sesame與時尚沾邊，2017年LOUIS VUITTON與潮流天王品牌Supreme合作推出聯名系列，孫芸芸就讓Sesame與紅翻天的包款合影，既秀一系列好貨也曬狗兒萌樣。

▲孫芸芸的狗寶貝Sesame與紅翻天LV X Supreme聯名系列合影。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

天后蔡依林（Jolin）的狗寶貝屋虎，堪稱演藝圈知名度最高的「狗網紅」，Jolin對牠寵愛有加，天冷了有精品羽絨衣品牌Moncler的寵物專用羽絨衣伺候。

▲Jolin的狗寶貝屋虎冷了有Moncler的寵物專用羽絨衣伺候。（圖／翻攝jolin_cai IG）

楊丞琳也愛毛小孩，有空就黏著「女兒」雪納瑞Yumi，收到Longchamp送的狗狗頸圈與牽繩，第一時間當然要讓Yumi試用一下囉！

▲楊丞琳收到Longchamp送的狗狗頸圈與牽繩，讓愛犬Yumi試用。（圖／翻攝rainie77 IG）