台北超級富豪逾1500人「全球第8」！前10大有錢人城市一半在亞洲

▲台北有1519名富豪擁有超過台幣9.2億元。（示意圖／記者湯興漢攝）



國際中心／綜合報導

不動產研究機構萊坊（Knight Frank）公布最新2019年財富報告，列出了全球前10大有錢人城市，包括台北、東京、倫敦等等。全世界擁有3000萬美元（約台幣9.2億元）以上的富豪中，有一半都集中在這10個城市。最多富豪的城市為倫敦，第2名和第3名分別是東京、新加坡，台北也有上榜排名第8。

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▲美國雖然是全球最大經濟體，但只有紐約1座城市上榜。（圖／翻攝自彭博資訊）



據彭博資訊報導，萊坊6日公布的「2019年財富報告」指出，倫敦的超級富豪有4944人，東京有3732人，新加坡則是3598人，排在第8名的台北有1519人。調查結果顯示，前10名有一半都是亞洲城市，美國雖然是全球最大經濟體，但只有紐約一座城市以3378人排名第4，第二大經濟體中國則是以北京1673人排名第5。

報告中提到，促使富豪集中在這些城市的因素有商業、生活機能、交通、醫療等等，便捷又高品質的居住環境讓他們願意在大城市購屋。萊坊全球居住研究主管貝利（Liam Bailey）表示，「倫敦本身條件非常好，是許多全球產業的重鎮，其他城市都無法和它比。」

此外，萊坊預估，亞洲億萬富豪的人數從2018年至2023年將成長27%達到1003人，超過全球的3分之1，未來發展潛力相當被看好，北美與歐洲的億萬富豪增加速度則分別為17%和18%。

報告也發現，亞洲富豪最愛的投資管道是房地產，有23%都選擇此方式，他們傾向妥善規劃現有財富，並非買黃金、債券等等，降低市場不穩定的風險。