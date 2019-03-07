一周腰圍狂減8cm！日妞瘋傳「排宿便」飲品，在家就能輕鬆做

▲做好體內環保，不僅能瘦身，連膚況都能改善。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

對於運動更是提不起勁來，辦公室久坐的結果讓排便不順變成女生通病。當體內累積太多毒素，對肌膚和身材都有不好影響，近來日本女生瘋傳一種排宿便飲品，據網友親測一周腰圍就少了8cm！

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瘦身本來就沒有捷徑，少吃和多動是必然的。因應忙碌的現代人，總有一些小技巧助你輕鬆瘦身，像是先前介紹過的8杯水排毒減重法。這回日本節目又再度請來營養師教大家製作超簡單的「草莓果醋」，只要一天一匙，一周就能達到整腸效果，當體內累積宿便排出，即能擁有理想體態。

製作方式很簡單，適逢草莓盛產季節，首先準備250g的草莓、500ml的果醋，和250g的冰糖，以1：2：1的比例製作，將材料全部倒入玻璃杯搖勻，放入冰箱冷藏2天左右，即可飲用。營養師表示，可以任由喜好加入材料增添風味，就有日本網友加入氣泡水製成冰飲，更好入口。

現場來賓進行一天一匙草莓果醋瘦身法，連續一星期發現驚人的改變，腰圍少了8cm，體重也掉了1kg，如此顯著的效果引發日本女生爭相仿效，也為宿便所苦的你，不如快來試試！

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