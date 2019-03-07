「人工造雨」救空汙！文在寅找大陸治霾害　共建「霧霾預警系統」

▲南韓近日霧霾嚴重。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓近日深受霧霾所苦，許多地方PM2.5數值紛紛創下新高，空氣品質更是不斷下降。南韓總統文在寅於6日時提議，要與中國大陸合作討論，利用人造雨讓空氣淨化，並要求雙方緊急制定治霾政策，希望將霧霾的影響減到最低。

根據《韓聯社》報導，鑒於近日南韓多地受到霧霾的嚴重影響，專家認定，其原因為從大陸漂過去的懸浮微粒，以及南韓汽車的廢氣排放所導致。對此，文在寅在6日時指示政府相關部門，與大陸討論並緊急制定治霾政策，他認為，兩國應該要同步實施應急檢排措施，以降低細懸浮微粒濃度的方案。

南韓環境部長趙明來今日（7日）時表示，將就治理霧霾方面，與大陸方面加強合作，共同討論解決問題的方案，兩方計畫討論在半島西部海域，共同進行人工降雨試驗的事宜，並爭取在2019年內進行試驗；此外，兩方也將共享各自的應急檢排措施情況，同步採取減排措施，並聯合構建霧霾預警系統。

對此，中國大陸外交部發言人陸慷表示，雙方能夠合作是好事，但是所有國家都知道霧霾成因是非常複雜的，不知道韓國方面是否有依據來佐證，霧霾主要都是來自中國的說法。南韓外交部長康京和則稱，還沒有看到相關發言，但是南韓霧霾的成因中，確實包含中國大陸。