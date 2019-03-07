男師投影幕放A片！秒變老司機「咧嘴傻笑」　學生狂喊爸

在 Instagram 查看這則貼文 Fakta & Berita Indonesia（@fakta.indo）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 1 日 下午 9:10 張貼

▲男老師似乎不知道怎麼辦，只是尷尬地笑。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心／綜合報導

印尼一名中年男老師在課堂上用投影幕講課時，不小心播放出私人收藏的A片，只好尷尬一直笑。底下的學生頓時爆出尖叫，還有人不斷喊著，「哦，天啊，爸爸，爸爸。」

IG帳號《印尼事實》（fakta.indo）4日上傳的影片中，一名穿著褐色條紋襯衫的老師坐在講桌前，身後的投影幕上卻在播放A片。老師尷尬得不停傻笑、調整眼鏡，試著把影片關掉，但似乎不得其門而入。

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▲老師尷尬得不斷「喬」眼鏡。（圖／翻攝自Instagram）

底下的學生們有男有女，看到這麼煽情的場面，每個人都在尖叫驚呼，還有人不停拍桌喊著「噢，爸爸，爸爸！」但是直到影片結束，老師還是沒有辦法把影片關起來，只能把視窗縮小再縮小。

目前尚不清楚「老司機事件」發生在印尼的哪所學校，但男老師的行為已經引來許多網友撻伐，「是故意不關的嗎」、「右上角的XX有那麼難按」、「那是淫笑嗎」、「非常糟糕的示範！」