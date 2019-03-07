北韓糧食創10多年新低！　90年代饑荒釀「10％人口死亡」

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

聯合國最新數據顯示，北韓2018年糧食短缺，創下10年多來的新低，讓幾百萬人民挨餓。CNN指出，北韓近代鬧過數次飢荒，1990年代遭受最嚴重的一次打擊，當時慘淡的經濟加劇了一系列糟糕的收成。雖然官方數據可能永遠不會被公開，但據信北韓全國當時約有10％的人口死亡。

北韓地形崎嶇，只有20％土地適合耕作，又因缺乏現代農業設備、頻繁的自然災害導致農糧產量效率不高。此外，北韓因開發核武和進行導彈計畫而被制裁，人道援助也被砍。據悉，北韓上月已通知聯合國，該國今年將面臨140萬噸糧食短缺。

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▲▼ 北韓農民。（圖／達志影像／美聯社）



根據聯合國2019年「北韓需求與優先事務評估」（North Korea Needs and Priorities）報告，去年收穫量僅有495萬噸，比預期的少了50萬噸，而該國有1100萬人（近44％）營養不良。聯合國駐北韓協調員米西拉（Tapan Mishra）表示，營養不良的情況威脅著整整一代的兒童。

北韓先前承諾廢棄東倉里西海衛星發射基地，但近日被爆出疑似恢復運作。川普對此表示，如果屬實，則對金正恩「非常非常失望」。白宮國安顧問波頓（John Bolton）5日警告北韓，如果繼續拒絕無核化，就會面臨更嚴厲的制裁。

▼ 美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

