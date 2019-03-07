女參議員驚爆「遭上級飛官性侵」：軍方處理方式讓我恐懼

▲ 美國聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）6日在國會聽證會上驚爆，自己曾遭一名上級飛官性侵，雖然試圖說出經歷，但軍方的處理方式「讓我感到恐懼」。隱忍多年的麥莎莉哽咽表示，犯案者完全濫用權位，當時「我會怪罪自己，覺得羞恥又困惑。」

52歲的麥莎莉是美國空軍首位參與作戰的女性飛行員。她在參院有關軍中性侵事件的聽證會上表示，「我保持沈默許多年，但在我職業生涯的後期，由於軍方試圖解決這類醜聞，而用完全不適當的回應方式，我覺得必須要讓人知道，我也是倖存者之一。」

▼ 麥莎莉因為不信任制度而隱忍多年。（圖／達志影像／美聯社）

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曾在空軍服役26年的麥莎莉在第18年時一度想離開，也非常不信任制度。她說，「如同許多受害者，我覺得制度讓我再次被侵犯。」麥莎莉並沒有透露性侵者的身分。

出身亞利桑納州的麥莎莉曾擔任兩任共和黨眾議員，去年12月獲亞利桑納州州長任命為聯邦參議員。除了麥莎莉，同為退伍軍人的參議員恩斯特（Joni Ernst）也揭露，自己在大學時被認識的人性侵，也曾遭到前夫肢體虐待。