她患「陰道痙攣症」從未發生性行為！　卻產下一名嬰兒

▲拉瓦緹和老公。（圖／翻攝自Facebook／Revati Bordawekar Chandragiri）

國際中心／綜合報導

印度一名30歲的已婚婦女拉瓦緹（Revati Bordawekar）患有陰道痙攣症，該種病狀在有異物入侵陰道時，盆底肌肉不自主的劇烈而持續的收縮並產生疼痛，導致女性會對房事感到恐懼，至今沒有根本解決的辦法，只能依靠身心科的藥物治療；這樣的情況也導致她跟丈夫根本無法擁有性生活，更不用說是生小孩了。

根據外媒報導，來自印度艾哈邁德訥格爾（Ahmednagar）的拉瓦緹說，她在22歲第一次嘗試使用衛生棉條時，發現了這個問題，因為當她要把衛生棉條放進陰道時，她的手就會開始抖動，而陰道口則是會自動的夾住，並且開始感到不舒服，雖然當時曾經懷疑自己是否無法進行性交，但是她仍不以為意，決定將這個問題留到未來。

拉瓦緹在2013年時，透過網路約會認識現在的老公，而在她25歲的新婚之夜，她告訴從美國搬到印度的老公自己患有「陰道痙攣症」，而在某種程度上，這種情況只會在百分之一女性的身上出現；為了解決這個問題，她上網查詢解決辦法，被告知要嘗試做前戲、喝酒甚至是使用有麻醉效果的產品，但都沒有用。

拉瓦緹的老公認為是因為她的陰道口太小，以至於不能發生性關係，於是兩人還去做去除處女膜跟擴張的手術，希望能減輕症狀，但結果還是失敗。抵不過想要孩子的心，拉瓦緹決定接受人工受孕，在兩名醫護人員握住她的手給與撫慰跟安定之後，完成了這項侵入性的動作，並在2018年5月成功受孕。

而拉瓦緹則是被助產士發現，隨著時間的過去，竟然慢慢能夠接受陰道被觸碰，於是建議她嘗試陰道分娩，終於在2月時成功生下一名寶寶。拉瓦緹稱，在將小孩透過陰道自然的生出之後，她現在有信心能夠克服這個病，並發生性行為。