4惡狼性侵16歲女「7個月」　給錢封口：這活動現在很流行！

▲性侵示意圖。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印度一名16歲女孩在讀書期間，經常往返那格浦爾（Nagpur）讀書，並認識了一名22歲的公車售票員馬許蘭（Dhammapal Meshram ），兩人隨後約出去見面，但卻成為女孩噩夢的開始；她被帶到一間租來的公寓後，遭到馬許蘭跟其他3名男性朋友性侵得逞，還被給了一些錢稱「這些活動很流行」，時間持續整整7個月，直到女孩擔心自己懷孕而逃離家中，事情才被揭發。

綜合外媒報導，該名16歲的女孩在2018年6月乘坐公車，到學校上課的途中與馬許蘭成為朋友，並交換手機號碼後開始聊天；不過當時馬許蘭並未報上真名，而是用假名阿圖（Atul）與女孩交朋友，似乎早有預謀。

馬許蘭開始不斷邀約女孩出遊，並在7月時以約會名義，將女孩帶到一間公寓後將人性侵，最誇張的是，他的3名朋友得知此事之後，也在同一個地方輪流多次性侵女孩，還給人家一些錢之後稱「這些活動現在很流行」。

女孩從2018年7月到2019年2月，整整7個月的時間遭受性侵不敢說，直到2月28日時，她擔心自己懷孕而逃離家鄉到了受害地點東格拉加爾（Dongargarh），被一名商人發現後報警，整起事件才曝了光。報導中指出，目前4名嫌犯已經遭到當局逮捕。