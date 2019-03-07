住飯店任性「去買勞斯萊斯回來！馬上」　卡達酋長：別跟我說什麼錢

▲勞斯萊斯Ghost。（圖／翻攝自勞斯萊斯）



國際中心／綜合報導

有錢人到底能多任性？眾所周知，五星級飯店素來吸引來自金字塔最頂端的房客入住，而這些特別的房客，對禮賓員提出的要求也絕非易事。在杜拜擔任飯店禮賓員的艾波尼塔拉（Harold Abonitalla）回憶，他曾遇到一名來自卡達的酋長，要求他在24小時內買到最新款的勞斯來斯，還要想辦法把車運回卡達。

現為杜拜哈布圖爾宮殿酒店（Habtoor Palace）禮賓部主任的艾波尼塔拉，2012年在杜拜萊佛士飯店工作時，曾遇到一名來自卡達的酋長，希望他幫忙買一送給妻子的禮物。艾波尼塔拉說，「沒問題，先生，什麼樣的禮物呢？」酋長則回答，「最新款的勞斯萊斯Ghost，明天晚上之前送到卡達。」

艾波尼塔拉向CNN表示，這是他從事禮賓員工作14年以來，接到過最有挑戰性的一次房客要求。他回憶，當時已經是周四晚上，而隔天周五適逢伊斯蘭教「主麻日」，杜拜大多店家都不會營業。

艾波尼塔拉飛奔到最近勞斯來斯展間，順利在晚上8點前買到車，但該怎麼把這輛車價值30萬美金（約新台幣920萬台幣）的名車，在24小時內送到400英哩外的酋長夫人面前，才是真正的大難題。

他動用在飯店中的人脈，終於找到一間貨運公司願意幫他送貨，但運費高達9萬5000美金（約新台幣290萬元）。艾波尼塔拉向客戶報價，沒想到這名酋長瀟灑的說，「不要跟我講價錢，把東西送到就對了」。最後，艾波尼塔拉順利完成這項任務。

▼杜拜知名的棕櫚島。（圖／記者陳涵茵攝）



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杜拜費爾蒙特（Fairmont Dubai）飯店禮賓部主任蘭札納斯（Ela Lanzanas）則回憶，他曾有一名女房客參加為期3天的郵輪行程，卻苦惱沒辦法做頭髮，便指定蘭札納斯找到一名黎巴嫩美髮師，說服對方取消所有預約，再即時把他帶到郵輪上，好讓這名貴婦能整理漂亮髮型，出席當天晚上在船上舉行的宴會。

杜拜「金鑰匙」（Les Clefs d'Or）協會主席山姆（Abey Sam）說，「奢華存在杜拜的血液中，而金鑰匙禮賓員負責提供純粹的奢華。」金鑰匙是一個國際精英禮賓員組織，成員超過4000人，遍佈在全球80個國家。金鑰匙成員會在衣領上別上一對交叉的金鑰匙作為識別，他們以「化不可能為可能」而感到自豪。

山姆說，他曾經遇到一對夫婦，交給他一只空香水瓶，要他去把香水買回來。這對夫婦只記得他們多年前在杜拜買到這支香水，卻不記得店家的位置。山姆走遍杜拜200多間香水店，但到處都找不到這瓶香水，他只好帶著瓶子去拜訪香水製造商，請他們根據瓶身標示的成份重新調製一罐。山姆說，「總是會遇到各種挑戰，如果你是優秀的禮賓員，你一定能為客人辦到。」

▼哈里發塔與杜拜天際線。（圖／達志影像／美聯社）

