倫敦炸彈案後…蘇格蘭銀行、大學也收可疑包裹　格拉斯哥主校區疏散

▲格拉斯哥大學發現可疑郵包疏散。（圖／翻攝Twitter／@lilschlossbach）



國際中心／綜合報導

繼英國倫敦3個主要交通樞紐5日發現爆裂物後，蘇格蘭格拉斯哥大學（Glasgow University）6日也發現可疑包裹。格拉斯哥大學主校區多棟大樓都已經暫停課程，緊急疏散所有人員。

綜合英國媒體報導，蘇格蘭警方表示在當地時間上午10時50分左右收到通報，在格拉斯哥大學收發室發現可疑郵包。格拉斯哥大學隨後證實，已經關閉了收發室和主校區內的多棟行政與教學大樓；大學發言人表示，「為配合調查，6日課程都將取消。」

另外，原先傳出蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）愛丁堡總部收發室也發現可疑包裹，警方一度封鎖大樓、疏散民眾，但隨後證實為誤報。愛丁堡警方已經在社群網站上證實，蘇格蘭皇家銀行周邊已經重新開放。

英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）、倫敦城市機場（City Airport）和滑鐵盧車站（Waterloo station）5日接連發現小型爆裂物裝置，會在打開時自動燃燒，但沒有造成任何人受傷。警方目前正調查數起案件彼此是否有關聯。