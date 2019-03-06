G7首國！義大利擬3月底加入「一帶一路」　美嗆：沒用還損害形象

▲義大利最快3月底簽署備忘錄，加入一帶一路倡議。圖為浙江洋山深水港。（圖／記者陳政錄攝）



國際中心／綜合報導

英國金融時報報導，義大利擬定於3月底前簽署諒解備忘錄，加入中國「一帶一路」倡議，不但將是一帶一路參加國中的最大經濟體，也將是首個支持一帶一路的七大工業國（G7）成員，此舉招來美國強烈反彈。

義大利經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）表示，協商還在進行中，雙方希望能在3月下旬中國國家主席習近平訪問義大利時簽署備忘錄。傑拉奇說，「中國是世界上成長最快的市場，我們想確保『義大利製造』產品在對中國出口量方面取得更大的成功。」

美國則批評一帶一路不但不能為義大利經濟帶來幫助，更可能損害其國際形象。白宮國家安全會議發言人馬吉斯（Garrett Marquis)）直言，「我們將一帶一路視為『中國製造、為了中國』倡議」。美國質疑一帶一路倡議無法為加入國帶來實質利益，長期下來反而損害聲譽。

一帶一路倡議於2013年提出，旨在透過舊絲路的基礎建設路網，從海路與陸路將中國與東南亞、中亞、中東、歐洲和非洲連結起來。除了促進投資與貿易外，倡議也致力於促進科學、技術、文化和教育的交流。