「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

▲ 清純正妹敏特菈在臉書放上「泳池照」,被網友發現下面鼓一大包 。(圖/翻攝Facebook/MintraDingdong)

國際中心/綜合報導

泰國有一名大眼正妹敏特菈(Mintra Dingdong)日前在臉書粉專發布一系列 「自己在游泳池的照片時」,被眼尖網友發現,她的褲檔內竟然有一包「凸起物」。這幾張「巨根萌妹照」瞬間引發網友熱議,紛紛討論敏特菈到底是男生還女生。為了解決大家心中的疑惑,敏特菈4日特別出面回應,自己真的是女生,一切只是一場惡作劇而已。

據了解,敏特菈因為有著無辜大眼與清純可愛的「初戀系」長相,在粉專擁有近18萬粉絲。不過就在2月間,她PO出一系列在泳池邊戲水的照片時,泳褲內竟然依稀可見「巨大凸起物」,讓不少網友心碎了一地,驚呼「原來敏特菈是男兒生!」。

▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉,在臉書擁有近18萬粉絲。(圖/翻攝Facebook/MintraDingdong)

網友提到,畢竟敏特菈是一個泰國「女生」,就算有著巨根好像也沒麼不合理,但臉蛋和「身材」的反差還是讓人難以接受;不過也有人提到,自己在看敏特菈其他照片時,並沒有看到她的褲檔內有任何「凸起」,猜測她應該就是女孩子,只是照片的拍攝問題或惡作劇而已。

▲ 網友們難以相信長相可愛的敏特菈竟然有著「巨根」。(圖/翻攝Facebook/MintraDingdong)

兩派網友僵持不下,最後,敏特菈本人決定親自為大家解惑,她在粉專提到,「我真的是女生啦!」並po出巨根的製作影片,其實也就是將一件短褲慢慢捲成條狀,再拿別針別好後塞進褲子裡。

敏特菈坦承,自己只是想開一個「敏特菈其實是男生!」的玩笑,並沒有其他惡意,當然也沒有性別歧視的意思,也希望外界保持尊重,「無論男生、女生還是第三性,都有選擇裝扮成男生或女生的權利,一切都是每個人的自由。」

▼ 敏特菈出面解釋,自己是女生沒錯,「巨根照」只是惡作劇。(圖/翻攝Facebook/MintraDingdong)

มีคนถามเยอะว่าฉันทำยังไง ฉันใช้สิ่งนี้ค่ะ ยังมีหลายคนเข้าใจผิด ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะคะ ฉันเป็นผู้หญิงนะ ❤ ฉันอำแฟนคลับ Please tell your friends to know the truth !! I'm really sorry for causing many people to be disappointed. I am a naughty girl Who wants to find something to pretend fans of page. (>\\<) #ทาสกระดาน