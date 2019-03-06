「泳褲下面一大包」　初戀臉萌妹2張泳池照網嚇壞

▲ 清純正妹敏特菈在臉書放上「泳池照」，被網友發現下面鼓一大包 。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

國際中心／綜合報導

泰國有一名大眼正妹敏特菈（Mintra Dingdong）日前在臉書粉專發布一系列 「自己在游泳池的照片時」，被眼尖網友發現，她的褲檔內竟然有一包「凸起物」。這幾張「巨根萌妹照」瞬間引發網友熱議，紛紛討論敏特菈到底是男生還女生。為了解決大家心中的疑惑，敏特菈4日特別出面回應，自己真的是女生，一切只是一場惡作劇而已。

據了解，敏特菈因為有著無辜大眼與清純可愛的「初戀系」長相，在粉專擁有近18萬粉絲。不過就在2月間，她PO出一系列在泳池邊戲水的照片時，泳褲內竟然依稀可見「巨大凸起物」，讓不少網友心碎了一地，驚呼「原來敏特菈是男兒生！」。

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▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉，在臉書擁有近18萬粉絲。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

▲ 敏特菈有著無辜大眼和初戀臉，在臉書擁有近18萬粉絲。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

網友提到，畢竟敏特菈是一個泰國「女生」，就算有著巨根好像也沒麼不合理，但臉蛋和「身材」的反差還是讓人難以接受；不過也有人提到，自己在看敏特菈其他照片時，並沒有看到她的褲檔內有任何「凸起」，猜測她應該就是女孩子，只是照片的拍攝問題或惡作劇而已。

▲ 網友們難以相信長相可愛的敏特菈竟然有著「巨根」。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）

兩派網友僵持不下，最後，敏特菈本人決定親自為大家解惑，她在粉專提到，「我真的是女生啦！」並po出巨根的製作影片，其實也就是將一件短褲慢慢捲成條狀，再拿別針別好後塞進褲子裡。

敏特菈坦承，自己只是想開一個「敏特菈其實是男生！」的玩笑，並沒有其他惡意，當然也沒有性別歧視的意思，也希望外界保持尊重，「無論男生、女生還是第三性，都有選擇裝扮成男生或女生的權利，一切都是每個人的自由。」

▼ 敏特菈出面解釋，自己是女生沒錯，「巨根照」只是惡作劇。（圖／翻攝Facebook／MintraDingdong）