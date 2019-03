盤點2019春夏開架新唇膏　鮮榨玫瑰最顯白、PANTONE色一次入袋

春天來臨,唇彩也紛紛換上春天柔軟的色澤,此次將一次盤點Innisfree、heme、巴黎萊雅、Visée、FreshO2和BEVY C.多款口紅新色。

innisfree超服貼水漾唇膏

跟隨韓國最新趨勢,Innisfree 以「鮮榨玫瑰」色調推出5款水潤新唇膏,2019年的春夏唇妝以搗碎的新鮮玫瑰花瓣,鮮嫩欲滴的花瓣汁液做為發想,能使唇色更加鮮豔鮮紅。

比起過往的乾燥玫瑰色調可能有膚色限制的問題,鮮榨玫瑰色系擦在唇上可讓臉部不再黯沉,更顯白明亮,絕對是今年春夏最佳選擇!

共5色(由上至下):#14珊瑚楓葉裸色、#15裸粉蜜桃杏色、#16楓葉玫瑰紅色、#17水嫩玫瑰粉色、#18淡粉紅珊瑚色

heme 1.精萃水亮唇膏

本季heme以「彷彿原生唇般的紅潤雙唇」為概念,精選珊瑚、可可、玫瑰三大色調,訂製全新系列的「精萃水亮唇膏」。

晶透水亮質地,獨家感溫即融科技,一接觸唇溫即化為柔潤唇蜜質地,服貼雙唇。

共7色(由上至下):#01粉嫩珊瑚色、#02活力珊瑚色、#03成熟可可色、#04氣質磚紅色、#05冷調粉紫色、#06自然裸玫色、#07自信蜜紅色(屈臣氏獨家色)

2.輕吻絲絨唇釉 新增3色

網路上討論度一直都相當高的輕吻絲絨唇釉,本季也推出春夏新色,以「珊瑚橘紅色系」為概念。

精選三大色彩,由上至下為#10純真(蜜桃珊瑚色)、#11熾熱(爛番茄色)、#12深情(紅甜椒色)。

巴黎萊雅 絕對情迷鏡面唇膏 新增7色

巴黎萊雅2018年的絕對情迷鏡面唇膏,結合唇釉質地、唇膏型態,以鏡面漆光的特殊閃耀妝感,激起不少討論。2019年推出全新7色,PANTONE流行色一次入袋。

囊括2019潮流大勢色選:赤赭莓果色系、肉桂漿果色系、水光硃砂色系、楓糖紅棕系、迷霧裸粉色系、中藥補血色系、太妃糖褐色系

全新7色:918巴黎邂逅、920甜蜜救贖、930曖昧成癮、931惡作劇告白、932末日戀曲、933私奔天涯、934窒愛越界(主打色)

Visée 1. 果凍夾心唇膏 限定新3色

Visée經典的夾心唇膏,推出春夏限定3色,以高透明的透明粉紅、藍﹑黃色果凍X色彩雙層漸染,輕輕一抹,即可打造從內綻放色彩的漸層唇膏。分別帶來不同活力妝感:PK868增加紅潤﹑SP061提升透明感﹑OR263呈現活潑度。

限定3色(由左至右):PK868透明粉X莓果紅、SP061透明藍X蜜桃粉、OR263透明黃X金桔橘

2. AVANT時尚百變唇膏 新增3色

共有顯色型和晶透型2種質地自由搭配,奶油般質地相當服貼,滑順均勻延展於雙唇,單抹或疊擦都可使用。

由上至下為,顯色型:021 MY LITTLE GIRL甜美裸粉紅、025 TRADITION中性小麥裸、晶透型:024 FIREWORKS晶透燦耀紅

FreshO2O2氧氣唇膏

FreshO2推出全新彩妝系列「BOSS GIRL」,四款以花為名的O2氧氣唇膏「向日葵暖橘、櫻花粉、玫瑰裸、牡丹豆沙」

研發「不沾杯、不掉色、不顯紋、不緊繃」的唇感體驗,並添加英國蠟菊與薰衣草萃取,具有極佳的舒緩能力,可幫助滋潤乾燥的唇部肌膚。

BEVY C. 經典微醺柔霧光唇釉

BEVY C.全新推出彩妝,運用科技冷光的偏光色技術,讓偏黃膚色擦起來更能完美凸顯好氣色卻不暗沉,並從眾多色彩中精準的選出「女人一生中必須要有的四種顏色!」打造出一款零失手、多變化、超顯白的口紅!

-1920 French Kiss Cocktail法式熱吻:蕃茄紅色、-1930 Cosmopolitan柯夢波丹:豆沙粉色、-1940 Sex On The Beach 性感海灘:南瓜色、-1950 Whispering Angel 呢喃天使:乾燥玫瑰色

