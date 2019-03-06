2女兒翹課抽大麻拿刀威脅　單親媽懇請政府抓去關：我不愛她們

▲塔米（圖左）對於女兒的舉動感到很無奈。（圖／翻攝自每日郵報）



國際中心／綜合報導

澳洲一名單親媽媽塔米（Tammy）育有2名未成年的女兒，但她日前透過電視節目大吐苦水，她懇請政府能帶走孩子們，她彷彿就像活在地獄中，對於有血緣關係的骨肉再也沒有任何愛。2名女兒分別為14歲與16歲。兩人疑似會在房間抽大麻，經常與母親陷入爭執。

塔米錄下孩子們平時的模樣，將影片提供給電視節目A Current Affair，她氣憤表示，「把她們關起來、把她們關起來。我已經來到能力限度的盡頭，沒有愛，我不愛她們，她們很討人厭，我不喜歡她們的模樣。」

對於女兒種種脫序的行徑，來自新南威爾斯州的塔米感到很頭痛，她早上必須叫孩子起床去上學，但少女們只會罵髒話，繼續賴在床上。節目另一個片段中，2名少女疑似在房間吸食大麻，有一次甚至還對媽媽說「你為什麼不開車去撞樹？」讓母親相當心痛。

The mum claims her children are abusive and disobedient and should be 'locked up' for their actions 由 Daily Mail Australia 發佈於 2019年3月5日 星期二

不過，16歲的索菲（Sophie）否認吸食大麻，她聲稱自己對母親也沒有很差勁，「你也看不出她對待我們的樣子。」雙方說詞有些出入。

塔米則提到，孩子曾拿刀威脅她，使她內心充滿恐懼，少女們應該要處理自己的行為，她不能再負責了，「說真的我受夠了，現在我不在乎會發生什麼事。」但她也坦承，有時會採取一些行動來報復孩子。

少女們平時會在家中喧嘩，塔米擔心她可能會被逐出家門，鄰居曾來投訴噪音，引起房東不滿。所幸，在節目的驅使下，塔米最後與2名女兒坐下來交談，其中一名孩子冷靜後突然說自己其實很愛母親，「她只是覺得如果沒有我，她便會徹底迷失。」