2女兒翹課抽大麻拿刀威脅　單親媽懇請政府抓去關：我不愛她們

▲塔米(圖左)對於女兒的舉動感到很無奈。(圖/翻攝自每日郵報)



國際中心/綜合報導

澳洲一名單親媽媽塔米(Tammy)育有2名未成年的女兒,但她日前透過電視節目大吐苦水,她懇請政府能帶走孩子們,她彷彿就像活在地獄中,對於有血緣關係的骨肉再也沒有任何愛。2名女兒分別為14歲與16歲。兩人疑似會在房間抽大麻,經常與母親陷入爭執。

塔米錄下孩子們平時的模樣,將影片提供給電視節目A Current Affair,她氣憤表示,「把她們關起來、把她們關起來。我已經來到能力限度的盡頭,沒有愛,我不愛她們,她們很討人厭,我不喜歡她們的模樣。」

對於女兒種種脫序的行徑,來自新南威爾斯州的塔米感到很頭痛,她早上必須叫孩子起床去上學,但少女們只會罵髒話,繼續賴在床上。節目另一個片段中,2名少女疑似在房間吸食大麻,有一次甚至還對媽媽說「你為什麼不開車去撞樹?」讓母親相當心痛。

The mum claims her children are abusive and disobedient and should be 'locked up' for their actions