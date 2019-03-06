19歲「南半球女神」比基尼照超辣！「俏皮笑容＋小蠻腰」迷煞眾生

▲蘇菲·馬德（Sophie Mudd）滑板照火辣。（圖／翻攝自IG／sophiemudd，下同）

國際中心／綜合報導

藏不住的南半球！美國加州（California）19歲、擁有「核彈級雪乳」的女神蘇菲·馬德（Sophie Mudd），從不吝於分享自己的好身材，常常在IG上大方分享性感辣照，外型亮眼的她更是各大歐美雜誌的常客。先前被譽為美國新生代比基尼女神的她，至今IG已累積120萬粉絲。

現為美國知名模特兒的蘇菲，出生於1998年7月27日的美國洛杉磯，擁有精緻五官的她，靠著傲人的F奶迅速走紅，在她的IG粉絲專頁上，常常可以看到穿著性感比基尼的她，露出令人稱羨的「南半球」，搭配俏皮的迷人笑容，堪稱南半球女神也不為過。

▼ 蘇菲俯臥在海灘上捧著傲人雙胸。

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▼ 不管是甚麼顏色的比基尼都能輕鬆駕馭。

除此之外，別以為蘇菲只有穿泳裝才性感，因為就連衣服也藏不住她的迷人身材。從她分享的低胸洋裝照中，隱約露出傲人的胸線更能吸引人，也能看出她不科學的小蠻腰。

▼ 時裝也完全藏不住她的好身材。

不過，令男性粉絲心碎的是，這位比基尼女神其實已經有一位穩定交往兩年的男友奧斯汀達什（Austin Dash），對方同樣是一名擁有無數粉絲的網紅。蘇菲也常在IG上分享兩人的甜蜜出遊閃照。

▼ 蘇菲常常PO出與男友的甜蜜閃照。