高中生修車廠打工2年　默默存錢送好友電動輪椅…他瞬間飆淚

▲坦納（圖右）送上大禮。（圖／翻攝自臉書／Caddo Hills School District）



記者丁維瑀／綜合報導

美國阿肯色州一名高中生坦納（Tanner Wilson）與朋友布蘭登（Brandon Qualls）交情良好，他注意到對方使用的輪椅似乎不太好駕馭，便默默從2年的打工時光中存錢，上個月買了一輛電動輪椅給朋友。布蘭登看到這份禮物時忍不住落淚，「我不敢相信他為了我這樣做。」

CNN報導，布蘭登多年來都是使用手推輪椅，但他在學校上課時必須經常上下樓，日子久了體力便有些不堪負荷，「我的手臂會感到非常累。」坦納注意到了這個情況，過去2年內他在當地一家修車廠工作，日前把存下來的錢拿去買電動輪椅。

布蘭登看到這份大禮時相當驚喜，「這是我其中之一的夢想，我的夢想成真了。」他說，坦納總是願意一直幫助他。

We would like to share some love. Today Tanner Wilson, Caddo Hill’s Senior, surprised his fellow classmate Brandon... 由 Caddo Hills School District 發佈於 2019年2月26日 星期二

坦納的母親科琳（Colleen Carmack）受訪時提到，她對於兒子的舉動其實並不訝異，「那就是他，他總是關心其他人，而不是他自己。」她補充，兒子過去有些糟糕的經驗，所以他很樂意回饋那些曾幫助過他的人。

布蘭登與坦納早就是多年好友，兩人經常聊的話題包括汽車、卡車等。坦納則說，「他（布蘭登）是非常好的朋友，我想幫他一個忙，我只是覺得我需要這樣做，他一直都在我身邊。」

很多人詢問坦納，存錢2年替朋友買禮物是值得的嗎，他大方回答「是的，百分之百（值得）！」至於布蘭登則還在適應他的新輪椅，希望未來可以越來越熟練。