高中生修車廠打工2年　默默存錢送好友電動輪椅…他瞬間飆淚

坦納(圖右)送上大禮。(圖/翻攝自臉書/Caddo Hills School District)



記者丁維瑀/綜合報導

美國阿肯色州一名高中生坦納(Tanner Wilson)與朋友布蘭登(Brandon Qualls)交情良好,他注意到對方使用的輪椅似乎不太好駕馭,便默默從2年的打工時光中存錢,上個月買了一輛電動輪椅給朋友。布蘭登看到這份禮物時忍不住落淚,「我不敢相信他為了我這樣做。」

CNN報導,布蘭登多年來都是使用手推輪椅,但他在學校上課時必須經常上下樓,日子久了體力便有些不堪負荷,「我的手臂會感到非常累。」坦納注意到了這個情況,過去2年內他在當地一家修車廠工作,日前把存下來的錢拿去買電動輪椅。

布蘭登看到這份大禮時相當驚喜,「這是我其中之一的夢想,我的夢想成真了。」他說,坦納總是願意一直幫助他。

