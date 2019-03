上帝保佑？教堂遭「毀滅性大火」　消防員救災後驚：聖經、十字架都沒事

▲美國一間教堂火災後,消防隊員竟發現屋內聖經和十字架都完好無缺,PO網與眾網友分享 。(圖/翻攝自FB/Coal City Fire Department)

實習記者陳妙津/綜合報導

有拜有保庇?美國西維吉尼亞州一座教堂近日忽遭祝融,毀滅性火勢讓整間建築物通通被燒到焦黑,救災的消防隊員甚至一度因火勢過大,而不得不退出,沒想到事後檢視廢墟時,他們卻在裡面發現教堂內的十幾本聖經,以及內部的十字架竟都完好無損。畫面曝光後,讓網友們紛紛大呼「真的有上帝」!

On March 3 around 12:58am our department was dispatched to assist Beaver VFD with a structure fire at the Freedom...