東京1年撿到10.6億現金！1.54億尋無失主「全充公」

▲曾有日本民眾在東京撿到單筆高達2540萬日幣的現金。（圖／記者許雅綿攝）

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拾金不昧是美德，但大家是否有想過這些撿到的現金究竟有多少呢？日本東京警視廳失物招領中心的統計顯示，光是在2018年內，東京都內被拾獲的現金，就高達38.4億日幣（約台幣10.6億元），比起前一年還增加了2.4%，刷新歷史最高紀錄。

根據《日本經濟新聞》報導，東京民眾拾獲並在2018年交給東京警視廳失物招領中心的現金高達38.4億日幣，然而其中只有28.2億日幣（約台幣7.7億元）成功交還失主，扣掉約5億日幣（約台幣1.38億元）交給拾獲者，另外則有5.6億（約台幣1.54億元）因失主不明、拾獲者放棄所有權而充公成為東京都的收入。東京都內拾獲的現金金額，已經連續3年創下新高。

警方表示，其中也不乏高額拾金不昧的案子，曾有民眾在一座建築物的拆除現場拾獲2540萬日幣（約台幣700萬元）轉交給警方。警視廳表示，2018年的失物總數共達414萬件，比起前一年多出4.6%，是有史以來最高。而從遺失物品種類來看，以工作證等證件類最多，總共拾獲75.2萬張，其次則是交通卡與衣服鞋子類。