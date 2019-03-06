他騎雪上摩托車「手扶梯式沒入」　下秒蹦出「土撥鼠呆頭」…網笑翻

▲艾朗和朋友騎著雪上摩托車。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

國外一名男子艾朗（Aaron）和朋友在雪地裡騎雪上摩托車暢遊白色世界，沒想到在一個過彎之後，摩托車卻越騎越沉，最後更直接騎進雪裡。艾朗在沉入地平線後，突然像土撥鼠一樣探出地面，轉頭看向朋友，搞笑的瞬間把對方逗得爆出「魔性笑聲」，直問「在下面有發生什麼事嗎？」

隨著時代的進步，多數人已經不用馴鹿或雪地犬拉雪橇，而改用雪地摩托車在雪中前進，因此無論是為了交通或娛樂，雪上摩托車活動在歐洲或北美都相當盛行。

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▲過彎之後，艾朗連人帶車沉進雪裡。（圖／翻攝自臉書）

《UNILAD》網站釋出的影片中，穿戴全紅防護衣和安全帽的艾朗騎著雪上摩托車，繞過幾棵樹後過了一個小彎，摩托車先是沉了一下，接著就連人帶車往雪裡騎，整個人瞬間消失在一片白色之中。

艾朗的朋友在後方跟上後，看見艾朗立刻從雪中探出頭來和他傻眼互望，讓他爆出魔性笑聲，還騎過去問對方「下面有什麼不一樣嗎」、「下面發生了什麼事了嗎？」

▲▼朋友和艾朗傻眼互看。（圖／翻攝自臉書）

網友也很吃艾朗探頭搞笑的那一套，直呼「那個頭真是笑死我了」、「他探頭的方式超好笑」、「看起來超好玩」、「有人也發生過這種事嗎？」

▼發生這種事，連艾朗自己都覺得好笑。（圖／翻攝自臉書）