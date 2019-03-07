直接COPY穿上！「牛仔外套」搭配這三褲款絕不出錯

相較往年，今年確實暖和了不少，寒冬的感受也不再如同以往來得強烈。面對暖冬時刻男士們是否對於衣著打扮感到有些無所適從呢？這種時刻就更是經典不敗的單品被派上用場的時刻了！

面對有些溫暖的冬日，「牛仔外套」或許即是正解！萬年不敗、好搭配外，厚薄適中的牛仔外套更是能一路穿到春季都不成問題。此回，FACY 便以牛仔外套與各褲款搭配組合作為推薦參考，以下何種組合是你最想直接COPY 穿上的呢？

牛仔外套Ｘ奇諾褲

奇諾褲應該是不少男士會經常選用的單品吧！淺色系褲款與深色的牛仔外套一起穿搭，展現出乾淨而俐落的舒適搭配。

請繼續往下閱讀...

若是對身形不是太有自信，在奇諾褲的版型選擇上則建議可以挑選錐形褲，上寬下窄讓整體的身形比例看起來更好。

牛仔外套 Ｘ 牛仔褲

想不失手的完成牛仔外套穿搭，上下身皆選用牛仔材質準不會出錯！同材質的『牛仔Ｘ牛仔』的組合也展現出另一種簡潔印象。

想要嘗試一些變化的話則可以透過深淺牛仔的形式來進行搭配，輕鬆打造出個人的特色層次。

牛仔外套Ｘ格紋褲

作為冬日經典樣式的格紋自然也與牛仔外套毫無違和！若當日的穿搭主軸牛仔外套為淺色系的，那麼格紋褲則建議相對地選用淺色調，以避免視覺上顯得不協調。

牛仔外套與格紋褲的搭配組合，不僅傳達出些許街頭感，更利於營造強烈的個人穿衣特色，想跟多數人的穿著有些區隔的外，牛仔外套 Ｘ 格紋褲肯定是必需學起來的穿衣法則。

更多日本流行文章請上 FACY

個人獨照太普通？看這 3 位日本型男爸爸詮釋出最時髦的親子穿搭！



帥得不像話！ 回顧「一風堂拉麵」與 4 位人氣設計師攜手打造的員工制服

暖冬的必備單品非襯衫莫屬！讓你一件即能出門的質感襯衫推薦