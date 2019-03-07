New Balance聯名韓牌thisisneverthat　軍綠套裝帥到想入手

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@thisisneverthat

韓國知名街頭品牌thisisneverthat，這幾年漸漸成為外國人去韓國旅遊時必買的品牌之一，而thisisneverthat是以美式風格為主，並加入了韓國的設計元素。價格方面相當親民，大多都在台幣4,000元以內，其中這季將與NB（New Balance）合作，打造90年代與2000年初期的復古運動服飾。

▲打造90年代與2000年初期的運動服飾。

此系列，將以3個種顏色為主體，分別是黑色、軍綠色、卡其色，而款式為衝鋒衣、衛衣、長褲、T-Shirt、短褲、帽子、拖鞋、襪子與護腕，種類相當的豐富，外觀上面，加入了雙方的Logo與拉鍊，增加豐富感，完美重現早期的運動服飾。

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▲上身為衝鋒衣。

▲衛衣與長褲的套裝。

▲左圖為T-Shirt與短褲的套裝。

▲以上皆為此次發售的單品。

而thisisneverthat X New Balance的春夏聯名系列，將在3／8於thisisneverthat官網與New Balance指定專賣店販售，喜歡運動服飾的朋友，千萬別錯過這次的聯名，因為都是非常好搭配的單品哦！

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