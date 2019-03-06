幫學生顧小孩　暖心數學教授「背女嬰」邊哄邊解方程式

▲暖心教授背著女嬰教數學。（圖／翻攝自Twitter／nathan alexander）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州莫爾豪斯學院（Morehosue College）一名數學教授亞力桑德（Nathan Alexander）日前因一張背著女嬰授課的照片，引發網友熱議。不過，這名教授背得不是自己的小孩，而是學生五個月大的女兒！亞力桑德對於照片表示，當時他還開玩笑說要用「教導」來讓孩子睡著，沒想到上下晃動輕拍孩子後，真的睡著了。

綜合外媒報導，在莫爾豪斯學院研讀運動機能學的大四生海耶（Wayne Hayer），同時也是一名擁有5個月大女兒的父親。平時女兒都是交由妻子在家照顧，不過最近卻因為妻子開始工作，暫時找不到保母，而決定將女兒帶到課堂上。

得知學生遇到的窘境後，教授亞力桑德不僅沒有責怪學生將孩子帶到課堂上，影響到其他同學，反而背上背帶替學生背著女兒。整整50分鐘的數學課程，亞力桑德都背著女童，就連課後的10分鐘下課，他依舊背著小女孩在替學生解惑。

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▲ 亞力桑德於課後仍背著女嬰替學生解答問題 。（圖／翻攝自Facebook／Nick Vaughn）

莫爾豪斯學院已成立152年，是一所男校，且只收非裔學生。亞力桑德說，「我不是父親，我沒有自己的孩子」，希望藉這次機會讓大家打破對非裔家庭不健全的刻板印象，並了解到男女平等的重要性，也支持學生們擁有孩子。