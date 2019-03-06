赴日賞櫻注意了！日本麻疹疫情持續擴大　單週109人感染

▲日本麻疹疫情擴散，主管機關呼籲民眾最好施打疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本麻疹疫情越發嚴重，國立感染症研究所5日表示，截至2月24日的一個星期內，就有109名新患者增加，距離上次單週感染人數超過100人已是2個月之前，光是進入2019年，感染德國麻疹的患者數就已經來到650人。日本櫻花季即將來臨，民眾如有赴日賞櫻行程務必小心防範。

綜合日媒報導，日本麻疹疫情創10年來新高，光是截至2月24日的單週內就有109例感染，國立感染症研究所也指出，此波疫情可能爆發大流行，提醒民眾務必施打疫苗，勤洗手戴口罩。德國麻疹曾在2013年時大流行，當時一年內就造成1.4萬人感染。

專家認為，德國麻疹疫情短期內尚無法獲得控制，呼籲民眾僅早接種疫苗，特別是日本國內39歲至56歲的男性與56歲以上的民眾由於沒有接種過疫苗，為高風險群，最好把握時間提前施打。

德國麻疹又稱為「風疹」，是一種急性病毒高傳染疾病，會出現輕度發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，並伴隨全身性不規則丘疹（與麻疹或猩紅熱發疹相似），疹子約維持3天，病徵溫和。如果孕婦感染德國麻疹，病毒可以透過胎盤垂直傳染給胎兒，可能會造成死產、自然流產或胎兒主要器官受損，如先天性耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及先天性心臟病等缺陷。

我國疾管署也建議，有懷孕計畫的育齡女性，若近期有規劃赴日特別是東京一帶，最好在出國2周前赴旅遊醫學門診檢查評估疫苗接種需求。