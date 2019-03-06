彭博宣布2020年不選總統　盼民主黨團結擊敗川普

▲前紐約市長、《彭博社》創辦人彭博（Michael Bloomberg）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

前紐約市長麥克彭博（Michael Bloomberg）5日宣布，不參與2020年總統大選，計畫投入精力與資源，確保能夠擊敗川普，並致力氣候變遷與槍枝暴力的議題。彭博經過數月的評估，親訪事前投票州份，成立經驗豐富的政治顧問團隊，然而卻被幕僚告知，黨內民調顯示，他從民主黨初選勝出的機率不高。

彭博利用旗下《彭博》媒體平台社論專欄聲明，「我相信我能夠在選舉中打敗川普，但我很清楚要從民主黨初選中獲得提名的難度。」終結了紐約2大商人在2020年，藉由總統大選對決的可能性。

彭博的顧問團隊表示，要從民主黨初選中勝出的機率不高，尤其定位重疊的前副總統拜登（Joe Biden）也可能參選。如彭博或拜登的溫和派雖有機會脫穎而出，但要是2個人同時宣布參選，將可能兩敗俱傷，2人同時落選，這便是他決定不參與選舉的原因。

聲明中提到，許多人催促彭博參選，也有人出言相勸，為了贏得民主黨提名，應該改變觀點，「我競選過3次公職，每一次都能勝出，大致上是因為我從不隨風起舞，改變我的信念。我不是這種人，相信選民也不想要這種領導人。」

彭博鼓勵民主黨團結，推選出一位能在大選中擊敗川普的候選人，讓國家回到正軌，「我們不能讓初選過程將黨帶到一個極端的境地，削減在大選中勝出的機會，我們不能讓情況演變為『再等4年』。」