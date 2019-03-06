Hello Kitty進軍好萊塢！45年來首登大螢幕...攜手蛋黃哥、美樂蒂

▲ Hello Kitty其實一名英國倫敦女孩，與父母和雙胞胎姊妹Mimmy住在一起。（圖／翻攝自三麗鷗官網，下同。）

國際中心／綜合報導

今年是超卡哇伊的Hello Kitty（凱蒂貓）45周年！華納旗下的新線影業（New Line）5日表示，目前已經取得Hello Kitty的電影版權，打算為她量身打造一部英文電影，其他三麗鷗（Sanrio）旗下的人氣角色如蛋黃哥、美樂蒂和雙子星等，也都會出現在電影裏頭。

根據Collider.com報導，這部電影除了由新線影業執行製作之外，包括Hello Kitty的母公司三麗鷗、位於好萊塢企業園區內的媒體公司Flynn PictureCo，也會一起參與其中。其中，執導團隊中有Flynn PictureCo的CEO、曾參與電影摩天大廈製作的知名電影監製博弗林（Beau Flynn），並由溫迪雅各布森（Wendy Jacobson）擔任執行製作人。

值得一提的是，現在還不清楚電影究竟是真人電影還是純動畫片，又或者像是前陣子上映的名偵探皮卡丘等混合型動畫片，但目前工作室已經開始向外找尋作家。對於旗下熱門角色登上好萊塢大螢幕，三麗鷗創始人、總裁兼CEO的辻信太郎表示，很開心Hello Kitty和其他三麗鷗角色首次在好萊塢亮相，Hello Kitty長期以來一直是「友誼的象徵」，希望這部電影可以幫助全球發展友誼圈。

▼ 三麗鷗其他的熱門角色如蛋黃哥、美樂蒂、雙子星。

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博弗林也說，Hello Kitty過去40年以來是全世界最受歡迎的凱通人物之一，非常榮幸可以得到辻信太郎的託付，將Kitty推向全球大螢幕上，憑著三麗鷗體現的積極、以家庭為導向的價值觀，現在比以往任何時候都更適合與全世界分享她的故事！

Hello Kitty雖然由日本公司製作，不過她其實是出生於倫敦郊區的英國女孩，與父母和雙胞胎姊妹、同時是最好的朋友Mimmy住在一起。她的嗜好是烤餅乾和交新朋友，在卡通中的經典名言就是「你永遠不會有太多朋友」。根據Kitty第三任計師山口裕子描述，當初就是把Hello Kitty當作貓設計，並刻意不加上嘴巴，就是為了讓她看起來永遠保持開心，不會有太多情感變化， 讓「每個人見到她就能得到安慰」。

▼ 設計師山口裕子表示，想讓大家看到Hello Kitty永遠保持開心，每個人見到她就能得到安慰。