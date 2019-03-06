遛狗巧見「路邊車緩前進」以為車禍！女上前驚見「男裸臀擺動」

▲ 當時一輛紅色雷諾汽車停在路邊，亮著紅色警示燈，讓31歲孕婦羅蘭茲（Felicity Rowlands）意外瞥見活春宮。（圖／翻攝自臉書／Felicity Rowlands）

國際中心／綜合報導

英國默西賽德郡（Merseyside）31歲孕婦羅蘭茲（Felicity Rowlands）在遛狗時，發現一輛停在路、亮著紅色警示燈的紅色雷諾汽車正在「緩緩前進」，以為是發生車禍，於是趕緊上前關注。沒想到看到的畫面令她吃驚不已，因為駕駛不但沒事，反而在光天化日之下，正在後座與人上演活春宮。

根據英國《每日郵報》報導，這件事發生在上（2）月27日下午5時，羅蘭茲當時在樹林遛狗時，以為路邊一輛亮著警示燈的紅色雷諾發生車禍，於是上前關心駕駛狀況，卻意外發現後座有一名男子裸著屁股，正在前後擺動。當時相當「尷尬和害怕」的羅蘭絲，事後還回家檢查影片內容，發現事實真如她下午所見。

羅蘭茲回憶道，當時她上前關心時，確實發現車子正在「緩緩前進」，而且當她經過車門時，車內女子疑似有瞥見她，卻絲毫不在意，氣得她差點「撞門給警告一下」。由於車輛不遠處有孩子們在玩耍，羅蘭茲也生氣地表示，這是她遛狗時見過「最離奇的事之一」，「我會說很有趣，但只有當下發現並看見有趣的一面之後，才會發現事情的嚴重性，只希望孩子們沒有看到。」

不過，在這起車內活春宮事件後曝光後，許多網友卻對羅蘭茲的偷拍感到不齒，「她感到尷尬和害怕，所以她必須錄下過程」、「偷拍是單純滿足偷窺慾吧」、「影片本來可以提供給警察當作證據，結果她卻跑去向媒體爆料」、「可能是為了賺到250英鎊的費用」、「為甚麼她拍攝後還要上報」、「我想到250個上報的好理由」。

▼ 羅蘭茲當時帶著愛犬一起在森林散步。（圖／翻攝自臉書／Felicity Rowlands）

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