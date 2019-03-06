捷克男遭「最猛寵物」咬死　警射殺2獅才能搬血屍

▲ 捷克34歲男子普拉謝克（Michal Prasek）遭寵物「獅子」狠狠咬死 。（圖／翻攝自Facebook／Tom Ochiemhen）

國際中心／綜合報導

捷克34歲男子普拉謝克（Michal Prasek）5日上午被父親從監視器中發現倒臥於獅子籠內，毫無動靜，於是報警。警方發言人萊卡（Lenka Javorkova）表示，普拉謝克是被自己養大的9歲雄獅狠狠咬死，當時到場後直接射殺了2隻獅子，因為不將牠們殺死的話，救援人員根本無法接近死者。

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▲ 普拉謝克將獅子飼養於自家後花園。（圖／翻攝自Facebook／Michal Fufik Prasek）

綜合外媒報導，普拉謝克居住於捷克東部的小村落Zdechov。他在2016年時收購一隻雄獅，並自製鐵籠，養在自家後花園，隨後於2018年又購入了一隻雌獅，想讓兩隻獅子交配，而目前2歲大的雌獅也已懷孕。

普拉謝克在未經當地政府的授權下飼養了猛獸，並曾因非法動物繁殖而遭罰款。不只如此，普拉謝克會在大街上遛獅，還因此曾與單車客相撞發生意外。對於普拉謝克的行徑，村民感到憂心不已，在他死後，大家反而感到開心，因為困擾已久的問題終於解決了。

據了解，捷克當地有許多私人動物園，捷克人熱衷於飼養各種大型貓科類動物，不過大部分的人皆未通過當地環境部門同意，因此時常發生因環境不完善或飼養習慣不佳，而導致動物死亡的案例。

▼普拉謝克在自家後花園中自製鐵籠，來飼養2隻獅子。（影片 ／取自Youtube）