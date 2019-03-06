慎入！木板工人彎下身按一個鈕　瞬間變「人肉紙板」慘死

國際中心／綜合報導

俄羅斯葉拉布加（Yelabuga）一間工廠，2日發生一起驚悚的工安事故。一名工人在進行木板生產線啟動操作時，疑似不知安全裝置遭移除，導致機器將他整個捲入，當場變成「人肉紙板」，送醫後不治身亡。

據《Liveleak》報導，這名38歲工人，目前單身無小孩，任職於當地的知名企業「Kastamonu」，擔任品管控制員，據悉他到這間工廠任職才約3個月，而「Kastamonu」是一間專門從事樓地板與木板生產的公司。事發於本（3）月2日傍晚，這名工人的搭檔因去抽菸，所以獨留他一人檢查儀器設備。從監視器可以看到，他從樓梯走了下來，走到機台前即彎下身啟動生產線按鈕，這時大型機器立刻將他捲入，男子瞬間變成人肉紙板。隨後同事發現立刻將他送醫，但由於男子傷勢實在太嚴重，最後不幸身亡。

▲木板工人彎下身按一個鈕。（圖／翻攝自《Liveleak》）

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▲瞬間變人肉紙板慘死。（圖／翻攝自《Liveleak》）

有消息指出，在事發前因機台故障，曾有機電人員移除了機器設備的特殊安全裝置，才會導致悲劇發生。目前當局正調查事件發生的主因，以及公司的工安責任問題。