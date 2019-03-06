印度新德里列「空汙最嚴重首都」超標近5倍！北京排行第8名

▲印度新德里空汙情形嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

綠色和平組織（Greenpeace）與空氣品質偵測機構AirVisual日前公布一份空氣汙染研究報告，比較了全球61個首都和城市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，印度新德里是2018年空汙最嚴重的城市，且在前30名內，印度的城市就有22個，北京則是排行第8。

綜合外媒報導，這份研究報告中分析了全球3000多個城市的空氣資料，發現有64%的城市都超過世界衛生組織（World Health Organization）設定的空氣品質標準，印度新德里近郊的古爾岡（Gurugram）則是去年空汙最嚴重的，平均AQI指數微135.8，中國新疆和田市則排行第8。

若是以首都來排名的話，擁有2000萬人口的新德里在去年是全球空汙最嚴重的首都，PM2.5平均濃度為每立方公尺113.5微克，而WHO標準為每立方公尺空氣中含有25微克的PM2.5，新德里超標近5倍。接著依序是孟加拉首都達卡，以及阿富汗首都喀布爾，北京則是排在空汙最嚴重首都第8名。波士尼亞首都塞拉耶佛是歐洲空屋最嚴重首都。

新德里的有毒空氣，來自於車輛和工業排放、建築工地的塵土、焚燒垃圾與附近農地作物殘渣所產生的煙霧。在排行榜上也可以看到，印度幾乎佔據了前段班的排名，前30個城市中，就佔了22個。

報告中預估，由於空汙日益嚴重，可能會導致700萬人過早死亡，還會對經濟有重大衝擊，綠色和平組織東南亞分部執行董事沙諾（Yeb Sano）表示，空氣汙染不但偷走了人們居住的權利，也剝奪了未來，「除了損失性命之外，估計全球勞動成本也會損失2250億美元，醫療成本更高達數兆元，對我們的健康和錢包都有重大影響」。

▼新德里排名全球空汙最嚴重首都。（圖／達志影像／美聯社）

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