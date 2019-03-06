擁2700年歷史！東加出土「紋身工具」　有的還是「真人骨」製成





▲世界上最古老的紋身工具。（圖／翻攝自YouTube／Griffith University）

國際中心／綜合報導

東加王國近日發現了4個由骨頭製成、可追溯到2700年前的「紋身工具」，其中兩個來自大型海鳥，其餘兩個則是來自人類，被推斷為是至今考古發現當中，最古老的紋身工具。澳洲格里菲斯人類進化研究中心博士麥可（Michelle Langley）表示，很少能在考古紀錄當中找到任何類型「完整」的工具，這樣的發現相當的驚人。

綜合外媒報導，位於南太平洋的東加共和國，發現了與現代紋身藝術家工具相似的4個「骨製紋身器具」，其中兩個用大型海鳥的骨頭製成，另外兩個則是被推斷來自哺乳動物；來自澳洲國立大學（ANU）文化、歷史和語言學院的克拉克（Geoffrey Clark）教授表示，因為當時島上沒有其他大型哺乳動物，認為其中兩個器具應是用「人骨」製成。

所有發現在經過放射性碳技術的檢測之後，被視為至今最早的紋身工具，並將人類紋身的歷史開端，推進到玻里尼西亞文化時期。這項研究是由澳洲格里菲斯大學（Griffith University）所領導的，同時也是第一個使用放射性碳技術進行「細緻」和配對的研究。

麥可說，早期紋身器具的發現真的十分罕見，可以找到一組完整的器具更是相當驚人，因為考古紀錄中很少有類似紀錄；這些人工製品2700年前在西波利尼西亞被使用，這些工具很有可能屬於當時某一位的紋身家，其中一樣工具似乎壞掉，看起來正在被修復當中，所以很有可能是這組工具意外地被遺忘，或是因為損壞太嚴重而無法修復。

報導中指出，2700年前的工具形狀跟使用方式，大致上跟現代沒有甚麼差別；而原本在1963年時被發現紋身用的墨水罐，現在已經丟失。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

