白髮伯進電梯「猴急撫弄黑衣女」！壁咚狂親熱掀衣服　住戶氣炸

▲新加坡阿伯在電梯裡與女子親熱。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

新加坡義順區有網友在電梯的監視器畫面看到親熱景象，一名白髮蒼蒼的阿伯和一名黑衣女進了電梯之後，把女子壓在電梯牆上，狂親一番，之後更直接掀起女生的衣服，畫面流出之後，讓網友們都感到相當憤怒，認為阿伯真的「太猴急了」。

馬來西亞《中國報》報導，這起事件發生在新加坡義順2道第778座組屋，有網友透過監視器畫面看到，一名白髮阿伯和黑衣馬尾女進了電梯之後，也沒有按樓層鍵，就直接心急地開始親熱。阿伯把女子壓在牆上，上下其手亂摸一番，接著又親又抱的，非常忘我。女子原本欲拒還迎，最後直接掀衣服，讓阿伯的手可以摸進來。



報導指出，兩人進去後，電梯就停在12樓，但如果進入電梯之後沒有按下樓層鍵，裡面的換氣系統不會啟動，變成一個悶熱的密閉空間，但這對老情侶更是打得火熱，似乎對此毫不在意。

附近居民表示，從來沒有看過這對男女，研判兩人應該不是該社區的住戶，一名住戶怒罵，社區內有很多小孩，這樣的行為可能帶來不好的影響。網友將影片曝光之後獲得回響，有網友覺得阿伯的行為很噁心，但也有人指出，大概是兩人都不知道電梯裡面會有監視器。