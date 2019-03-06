倫敦收到3個炸彈郵件！民眾打開「瞬間冒煙燃燒」　警方展開反恐調查

▲倫敦警方封鎖滑鐵盧（Waterloo）車站。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

英國倫敦5日分別在希思羅機場（Heathrow Airport）、城市機場（City Airport）及滑鐵盧（Waterloo）火車站收到小型包裹炸彈，包裹上貼著愛爾蘭郵票。警方表示，包裹內的成分可以在打開時「自動燃燒」不過尚不清楚炸彈寄送的動機為何，目前也尚未逮捕到任何人，仍擴大調查中。

警方表示，第一個簡易裝置是早上9時40分許在希思羅機場附近的建築物發現，當工作人員打開包裹時，竟然出現「自燃」的情形，當場引發了一場小型火勢，趕緊疏散全部職員。接近中午時，滑鐵盧車站的郵局發現可疑包裹，並立即請專家前往安全移除。

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隨後，警方獲報第三起可疑物件，倫敦東部「城市機場」的航空大樓辦公室發現包裹。為了防災，當時建築物的所有人都被撤離，再由專家前往安全移除。這3起事件沒有人員受傷，但警方一度關閉連接倫敦市中心的輕軌系統。

警方表示，這些炸藥都已經妥善處理，也一度封鎖相關地點搜證，至於詳細情形仍在調查中。據了解，英國正處於「第二高級」反恐警戒，當局相關的安全單位都認為，外國的激進份子很有可能發生恐怖攻擊。2017年，倫敦和曼徹斯特發生5起恐怖攻擊，共造成36人死亡。