川普推特語錄／我共和黨內支持率93％啦！　抱歉囉黑特們

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

針對川普的通俄門調查越來越深入，民主黨也持續緊抓不放猛打，沒想到民調顯示川普支持率不降反升，甚至達到半年新高。川普今天在推特上批評，民主黨對國家毫無貢獻，只會到處找碴。

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▼（扭曲的）柯林頓（Hillary Clinton）證實她不會參選2020，排除了對白宮的第3次競爭。唉呀，這是否意味我不會再與她競爭？她將會被非常想念。



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▼就在不久之前，我簽署一份行政命令，解決我們國家最令人心痛的悲劇之一，就是退伍軍人自殺的問題。對於每一位退伍軍人，我希望你們知道，有一整個超過3億人口的國家在背後支持你們，你們永遠不會被遺忘。



▼共和黨內支持率達到93％，抱歉了黑特們！讓美國再次偉大！

▼騷擾總統啦！

▼我國史上最大的詐騙。民主黨人正阻撓司法，什麼事都不做。一個肥大的犯罪調查拼了命尋找犯罪，事實上他們做的是才是真正的犯罪！

▼「醫師報告，2名HIV病毒患者痊癒」@nytimes 對很多人來說真是很棒的消息。取得巨大進展！

▼現在他們明白唯一的通俄是騙子Hillary Clinton和那些民主黨人、Nadler、Schiff幹的，民主黨的委員會領袖已經徹底瘋了。81封信寄給無辜的人騷擾他們。他們不會為國家做任何事情。