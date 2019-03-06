泰國大選飆出多位絕美候選人 街頭拜票驚艷路人+網友

▲泰國今年大選的3位靚麗候選人：布莎雅(由左至右)、蘇釵達與翩黛拉。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

泰國軍方自從2014年發動政變後，由軍人轉任總理的理巴育遲遲不肯舉行國會大選。直到今年初才終於宣布：將於今年3月24日舉行全國大選，參選人數達一萬多人。

泰國大選將選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與全國維持和平秩序委員會指派産生的250名上議院議員，聯合投票選出新一任總理。

泰國選舉跟其他民主國家的選舉一樣，當中不乏讓人眼睛一亮的美女參選。這些美女參選人裡，有些本業是時尚設計師、甚至名模，當她們現身街頭拜票時，美麗的畫面讓人震撼。

「美女牌」在多國的選舉中經常贏得漂亮戰績，泰國政壇也深諳此理，所以，選民有福了，網友也有福了。以下3位就是今年泰國大選「靚麗候選人」的代表。

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▲布莎雅(Bussaya Tungpakorn)

她是「為泰黨」(Pheu Thai Party)候選人。「為泰黨」是目前泰國第一大黨，重視基層人民福祉，也就是「紅衫軍」支持的黨。前後期領導人分別是前總理塔克辛(Thaksin Shinawatra)和他的妹妹盈拉(Yingluck Shinawatra)。該黨今年推出的總理提名人是查察(Chatchart Sitthipan)。

布莎雅從小就替爸爸助選，對政治文化相當熟悉。大學唸時尚設計與行銷的她，目前已有自己的時尚品牌。她的政見是利用產業經驗開發有地方特色的產品，由此可見她是既有顏值、又有腦袋的候選人。

身材高挑的布莎雅儘管出身政治世家，但表示自己十分瞭解泰國基層民眾的思維，也正因為如此所以才參選，旨在為女性發聲。

▲ 翩黛拉(Pimdara Sirisalung)

「未來前進黨」候選人。它是去年才成立的改革型政黨，黨內幾乎都是朝氣勃勃的年輕人，像翩黛拉就曾專門負責黨內在網路媒體上的宣傳事務，簡直就是泰國版的「學姐」！

走清新風格的翩黛拉如今自己也投入選舉，超高的顏值和絕佳的氣質， 一出馬初就備受關注。不少支持者認為她擁有成為超模的條件。

▲蘇釵達( Suchada Thaensap)

「民主黨」候選人。該黨是泰國歷史最悠久的政黨。成立於1946年。「民主黨」親泰國王室、親商界，支持的階層主要來自城市中產階級及富有農戶，主張維持現有的君主立憲制。

蘇釵達曾經靠著漂亮臉蛋與火辣身材走紅泰國娛樂圈，她自己也是知名網紅。當她突然宣佈投身政壇時，讓粉絲大為吃驚。蘇釵達自稱參選的理由是：泰國男性對女性的施暴事件實在太多，她希望泰國的女性也能和男性一樣受到尊重，呼籲男女平等。