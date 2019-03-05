美正式宣佈：貿易戰休兵「無限期延長」　中國商品關稅維持10％！

▲加州長提港停泊的遠洋貨輪。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國政府5日正式發表公報確認，中美貿易戰的「休兵期」將無限期延長，美國對2000億美元中國產品加徵的關稅稅率將維持在10％不變，也不會擴大課稅範圍，直到另行通知為止。

美國貿易代表署（USTR）在《聯邦公報》（Federal Register）發表正式公告稱，依照總統川普指示修正301條款調查，決定修改2018年9月開始的加徵關稅行動。貿易代表署稱，由於2018年12月後的談判進展，現在增加關稅並不恰當。

川普去年對2000億美元中國進口商品加徵10％關稅，還揚言要在2019年元旦起上調至25％，隨後進入為期90天的休兵期。在最近的中美雙方協商過後，貿易代表署宣佈無限期暫停關稅計畫。

先前第七輪中美貿易談判結束後，川普2月24日在推特上宣佈延長原定於3月1日的休兵期。貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）2月27日也到國會作證，表示正循法律程序實施暫緩加徵關稅計畫。

《華爾街日報》先前曾指出，美國推遲上調中國商品關稅，理由是川普認為中美兩國就智慧財產權和技術轉讓等問題的談判取得實質性進展。川普本人也在推特中表示，取得進展的問題涉及智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務業、匯率和其他很多問題，但沒有透露任何詳情。

▼中美近期貿易協商。（圖／美聯社）



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