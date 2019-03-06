讓玩家扮演性侵犯　超變態電玩《強暴日》上線卡關！

▲超變態電玩《強暴日》爭議性太大，上線日期未定。圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一款以「殭屍末日」為背景、讓玩家扮演「連環摧花手」角色的的病態電玩遊戲，可能不久後在網上發布。這款電玩的名稱是《強暴日》(Rape Day)，它慫恿玩家們在選擇推演故事時，要以「言語暴力、殺害和強暴」來對待女性。 這款遊戲被稱為「由選擇驅動的視覺小說」( choice-driven visual novel)。

數位發行平台Steam形容：它包含大量暴力、性侵、未經同意的性行為、污言穢言、戀屍症、甚至亂倫的內容。 開發者聲稱，這款遊戲已完成，內含500 張以上的圖片，7000字以上文本，以及邪惡的選擇攻略路線。

美國電子遊戲商「維爾福」(Valve)公司目前正在審查這款遊戲，以評估是否要將它放進旗下的Steam商店裡。 在此之前，「維爾福」曾禁止發行過好幾款內容有爭議的電玩，但它們的情節嚴重性，跟《強暴日》比起來簡直瞠乎

其後。該公司在2018年6月時推出了一項新政策： 基本上是「什麼內容都可以允許」。「維爾福」的主管之一的強森(Erik Johnson)當時在部落格裡PO文說：「我們已經決定，允許一切內容進入Steamm商店是正確的做法，除非是非法的東西、或粗陋地七拼八湊的東西(straight up trolling)。新的決策讓我們能夠減少對Steam上線作品的內容檢查，並且提供更多的工具，讓玩家自行決定想看的內容。」

《強暴日》似乎正是開發商Desk Plant意圖測試上述政策的試金石。 這款遊戲本來已經列在Steam的發布計畫裡好幾個星期了，估計發布日期是為2019年4月。但最新的發展是：Desk Plant表示，由於審查過程「比預期的時間久」，發發布日程已經暫時被擱置了。

據了解，擱置的原因是遊戲滿過激的成人內容，引發社群的強烈反彈，有憤怒的玩家甚至辱罵開發者無恥！ 不過「維爾福」公告底下依然有不少玩家認為遊戲故事只是虛構，支持讓《強暴日》上架。

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