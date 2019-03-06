奧斯塔羅12星座一周運勢0311-0317　雙魚桃花降臨、天秤花錢消災

20190311-0317奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！在學／事業方面，下周也顯得順利許多，若過去對於工作上，有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報，也不再那麼在意囉！

TOP2：雙子座愛情運最旺！雙方對於目前的感情，開始願意尋找變化，面對長久以來的相處，感覺到些許厭煩，因此透過檢視過去的方式，去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握。

TOP3：處女座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說，將會是不錯的消息喔！

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：在學／事業方面，下周要多注重職場上與同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些爭執或是多點禮貌會好一些喔！

2.金牛座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出，開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

3.魔羯座金錢運需要留意：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現在有投資的朋友，下周不建議有增資的動作。

牡羊座

開運顏色：白色

幸運數字：26

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累，都在下周逐漸獲得回報，許多辛苦也都在下周告一段落，這樣的安穩可是嚮往已久的，但奧斯要提醒一下，雖然下周會是個安逸的一周，但別因此停下努力的腳步，休息之後，還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的努力與付出，在下周開始收穫了，所以感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，若有打算求婚的朋友，下周可以多考慮看看喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，下周也顯得順利許多，若是過去對於工作上，有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不在那麼在意了。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，在下周有望開始獲得回報。

金牛座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：76

整體運勢★★

解析：下周金牛朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法面對事情，也因為過度的保護自己，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響的下周你的錢財方面，有守財奴的狀況。

愛情運勢★★

解析：下周對於情感上的付出，開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，顯得綁手綁腳的，做事情放不開，雖然有把自己分內的工作做好，但對於一些上司交代的事情，就顯得提不起勁，因此錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利的理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

雙子座

開運顏色：銀色

幸運數字：14

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波，在下周終於呈現休息的狀態，這也讓雙子朋友一直以來的緊繃，在下周終於可以喘息一下，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終是忙碌的狀態喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情，開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺到些許的厭煩，因此透過檢視過去的方式，去調整未來的步伐，下周就會是穩定前進的一週，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，積極想突破現況，因為對於自己的現況不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事喔！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

巨蟹座

開運顏色：黃色

幸運數字：53

整體運勢★★

解析：下周巨蟹朋友的信心度與堅持度下降許多，在面對事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時，堅持度要高一點會比較好，另外也要注意三分鐘熱度的狀況存在，下周如何延續熱情會是需要學習的課題。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周自信心不足的狀況，在學／事業方面尤其明顯，也因為如此導致與現在的環境產生了隔閡，讓自己的腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現，需要多加注意。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合投資，奧斯建議金錢方面守成就好。

獅子座

開運顏色：紫色

幸運數字：64

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友，對於目前的狀況呈現休息的狀態，或許是長久以來的努力，在下周感到不堪負荷，因此有那麼點想休息的念頭產生，整體狀況停擺，不論是重新邁步向前的喘息，或是努力已久後的休息，下周都將呈現沉思的狀態，因此奧斯建議下周適時放鬆自己是相當重要的喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方下周對於這樣的感情，進入了沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上也將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想自己的下一步之外，也要順便讓自己喘息一下喔！

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入帳的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

處女座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：50

整體運勢★★★★★

解析：下周處女朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長將會是行動力相當高的一周，要好好把握下禮拜，一直以來想做的事情，也可以安排在下周進行，將會有很大的熱情讓你延續下去。

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況，讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周，要好好把握！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說，將會是不錯的消息喔！

天秤座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：31

整體運勢★★

解析：下周天秤座朋友，會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些驕傲，適時的接受外援情況會改善許多。

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的感情要學習放下，如果不願放下的話，只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況不是很滿意，會有職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己，避免影響到工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

天蠍座

開運顏色：灰色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不滿意，積極的想突破現況，會是上進的一周，另外奧斯提醒天蠍的朋友，在下周會自負許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收斂自己，而下周也有三分鐘熱度的狀況，需要多注意了。

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況開始存在，對於情感的心開始轉向外頭，因為出現競爭者或其他對象，內心會不安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己，別因為孤單而向外尋求慰藉。

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致在目前的工作上怠惰了起來，另外下周需多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士，介紹你投資，建議深思熟慮會比較好喔！

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：37

整體運勢★★★

解析：下周射手的朋友，則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，也開始思考如何增進自己的實力，另一部分則是因為下周注意力被其他事物吸引了，面對事情不再那麼的專注，奧斯提醒下周注意一下事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上，耽誤了該做的事喔！

愛情運勢★★★★

解析：下周情感中的相處，則顯得溫和許多，對另一半的付出，更加的無怨無悔，也會變得更加親密。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業運勢方面，下周更努力的在目前的工作上，沒有其他的想法，只是單純的想把目前的工作做好，而這樣努力的態度，也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★

解析：偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多與朋友接觸，也許會獲得還不錯的金錢入帳喔！

魔羯座

開運顏色：綠色

幸運數字：27

整體運勢★★★

解析：魔羯座的朋友，下周會是放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況，下周不再如此強烈，面對事情上會比較被動，奧斯建議下周面對人、事、物，要再主動些，不然下周的被動將影響眾多後續狀況喔！

愛情運勢★★

解析：下周對於情感，稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響愛情的狀況，另外過往的回憶，在下周也將浮現，需要多留意。

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學／事業，工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，導致處理事情或面對問題時，多了份厭倦感。

金錢運勢★★

解析：正偏財運較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友，下周不建議有增資的動作。

水瓶座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：49

整體運勢★★★

解析：不滿足的感覺，將充斥在水瓶朋友的生活裡，這樣的不滿足並非外在的因素，主要是內心製造出來的想法，而這樣的狀況，在下周將會失去好機會，所以奧斯提醒下周要多加留意上述的狀況。

愛情運勢★★★

解析：對於情感上的不足，在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方不夠體貼或是包容，但奧斯提醒你，下周的感覺將是雙向的，需要注意一下伴侶的狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，下周要多注重與同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意與同事間的相處，避免無謂的爭執會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不易抓住錢財，需多注意囉！

雙魚座

開運顏色：橘色

幸運數字：12

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚的行動力提高許多，過往不想解決的事情，下周將有解決的機會，另外奧斯要提醒，雖然行動力的提升，讓你在下周顯得積極許多，但有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的情況，所以在處理事情或是付諸行動前，記得要多想一下，以免悲劇收場。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情，在下周顯得積極許多，對於目前的感情有極高的共識，是用心的在經營這段感情，並且樂於溝通，所以要好好把握下周的時間，而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有不錯的桃花出現喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，如果一直有擾人的工作內容，下周有望告一段落，另外如果有自行創業或是做業務的朋友，下周有望進新的案子，工作上會有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多努力，短期內將有進財的可能，要好好把握！

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