員工店內跳遛鳥舞　大戶屋：社長扣薪、350間分店休業1天…損失1億日圓

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日本知名連鎖餐廳「大戶屋」員工因在店內拍攝「露鳥」、「噁吐布丁」等不雅影片，並且在網路上迅速流傳。總公司得知後除了立即開除涉及的3名員工外，更直接宣佈大戶屋全日本分店12日休店一天，重新進行員工培訓，並針對包含社長在內的5名全職董事，扣除本月薪資10%做為懲戒，預估將損失至少1億日圓（約台幣2800萬元）。

▲大戶屋員工在店內拍攝不雅影片。（圖／翻攝自Twitter／@koku_byakunews）



根據《朝日新聞》指出，拍攝影片的3名員工已經在2月18日遭到解雇，公司不排除對他們提出告訴。另外大戶屋認為，公司必須位管理不當負起責任，因此將在12日關閉全日本350間分店進行員工培訓，13日至15日則是針對各店店長進行再訓練，還會在3月中至4月中展開工讀生的訓練講座。

除此之外，大戶屋也將扣除包含社長窪田健一在內的5名董事，其3月份薪資的10%作為懲罰。外界預估，大戶屋的當月財務報告將從5億8000萬日圓（約新台幣1億5800萬元）下降至4億8000萬日圓（約新台幣1億3100萬元）。

去年有員工在大戶屋的大阪分店內，戴著外星人面具，下半身僅穿著內褲，直接「露鳥」在店內亂跳，並用餐廳的托盤擋住下體，並將影片放在社群網站Instagram上。而今年2月中，有人將影片轉貼至Twitter導致大量流傳，大戶屋立即在網站上發表道歉聲明，指出會盡力慎防此類事件再度發生，會努力挽回大眾信任。

