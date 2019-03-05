「粉紅豬小妹」驚見Momo！詭異電腦音：我會出現在床邊…殺了你

※警告：影片含「Momo圖片」相當驚悚，可能造成不適，請斟酌觀看

國際中心／綜合報導

習慣讓孩子拿著手機、平板看網路影片的家長們注意了！國外目前正流傳著一項自殺恐怖遊戲「Momo挑戰」，會有一名凸眼裂嘴、頭髮稀疏、皮膚蒼白的恐怖女孩「Momo」從螢幕中跳出，要求玩家完成各種挑戰，最後讓玩家執行「自殺」任務。更有國外家長發現，這個恐怖遊戲就藏在的「粉紅豬小妹」（Peppa Pig）卡通裡，讓觀看影片的孩童無意間接觸到訊息。

家長透過翻拍錄下影片中的畫面，原本看似正常的粉紅豬小妹（Peppa Pig）影片，突然出現Momo的照片，並搭配著電腦語音說，「你好，我是Momo，你最可怕的噩夢，我會殺了你，我會在晚上出現在你床邊，看著我的眼睛，我不會說謊，祝你有個好夢！要小心注意我喔」接著畫面又回到原本的粉紅豬小妹。更恐怖的是，Momo不止出現一次，在整部卡通結束前，Momo又再次跳出來。

美國新聞網站《Vox》認為，「Momo挑戰」這項都市傳說，源自於父母對孩童網路活動的恐懼，原本與自殺毫無關係的雕像作品，被惡作劇成教唆自殺的素材，恐慌的父母、社交媒體與新聞報導都加速渲染了這項恐怖挑戰。去年阿根廷出現首個「疑似」因Momo挑戰而導致兒童自殺的新聞後，哥倫比亞、美國、英國、菲律賓都出現相關報導。

儘管全球媒體皆努力警告父母，「保護孩子遠離令人不安的網絡遊戲。」但事實上，警察從未直接證明這些自殺案件，都是源自於「Momo挑戰」。而被指為傳遞影片的Youtube則在官方推特表示，近來並未發現相關影片，若有的話，將會違反網站相關政策。

截至3月5日下午5點40分，記者實測隨機點擊Youtube內，Momo與粉紅豬小妹相關影片發現，已經有部分內容出現全黑畫面警語，避免用戶直接點擊觀看。

▼Youtube上的相關影片已開始標註警語。（圖／翻攝自Youtube）



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