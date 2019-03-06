丹麥品牌推出「環保內衣褲」　不用天天洗可連穿好幾天

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@organicbasics

女孩們的內在美是必須要保持乾淨的，貼身衣物是容易讓細菌孳生的溫床，也容易有異味，所以許多女孩們的內衣褲都是每天要清洗，但是身為懶惰的生物，如果說有不用洗的「內衣褲」你願意嘗試嗎？丹麥品牌Organic Basics便研發出了一系列能長期保持乾淨、不用清洗的內衣褲！

Organic Basics所設計的貼身衣物款式，都是以簡單、舒適為主，一般的款式以有機棉製成，而「免洗」系列則是多添加了「銀」的技術成分，能夠有效抑制99％的細菌，所以才能夠拉長穿著時間，減少清洗次數。

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不過，當然這也不完全是為了懶惰的女孩們所設計，研發最主要的理念是「環保」，他們的目標是希望世界上的人們可以少洗一些衣服，全球每天洗了多少衣服，費了多少的水又使用多少化學藥劑，尤其內衣褲更是頻繁清洗，累積下來對地球造成的傷害不可忽視。

畢竟多久清洗一次內衣褲依然取決於個人，Organic Basics只是給了世界多一個選擇，減少衣物清洗次數，不但能省水減少污染，也能使衣物的壽命更拉長。

另外，Organic Basics服裝的材質也以回收原料為主，每年有九千兩百多萬公噸的廢棄紡織物進入垃圾堆，盡最大的努力將可用的材質回收，並製作出更舒適的親膚內衣，達到永續的價值。

不洗內衣褲對現代女性來說的確是一大挑戰，但是或許大家可以從一般的服飾開始養成習慣，選擇耐久性高服裝，而不是容易壞掉的材質服裝，沒有異味、髒污就試試多穿一次再清洗。

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