北韓深信「沒核武會垮台」　蓬佩奧：望數周內派協商團隊前進平壤

▲ 川普與蓬佩奧上月28日峰會結束後，於JW萬豪酒店舉行記者會。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」2月28日以未達任何協議的結局收場，美國總統川普（Donald Trump）當天也和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）召開記者會，說明峰會結果。身為主導美國與北韓對話的重要角色，蓬佩奧4日針對峰會後續措施透露，「希望未來數周內派出協商團隊到平壤。」

蓬佩奧4日出席愛荷華州農業局活動時對川金二會表示，「儘管還未做出承諾，但我希望我們會恢復談判，並在未來幾周內籌組一個團隊，前往平壤。我將持續努力尋求那些我們擁有共同利益的領域。」

他提到，「我們一直致力於說服現年35歲的金正恩委員長。而他們認為，沒有核武就會沒落、北韓政權會崩潰；核武是保障國家安全的唯一途徑。他們始終相信這樣的歷史戰略，確信核武能夠保障他們。」

蓬佩奧說明，「我們不斷試圖向北韓說明，『如果你的目標是明天的成功，那樣的選擇（擁核）可能是正確的，但如果你的目標是2年後、5年後、10年後或25年後，屆時這些核武就會為你的國家招來危險。以北韓過去的模式來治理國家，長久看來並不適合永續發展。』然而，這都得看金委員長的決定。」