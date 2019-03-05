希拉蕊首度表態：不參加2020美國總統大選！

▲希拉蕊正式表態，2020年總統大選不玩了，（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

曾代表民主黨參加2016年總統大選的美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)，周一(4日)首度明確表態：不會參加2020年的總統大選，但強調不會離開政壇。此一宣布等同終結了外界有關她可能再度參選總統的傳言。

希拉蕊妮接受美國「有線電視新聞網」(CNN)訪問時說：「我不會參選，但會為自己的信念繼續努力、發聲以及打拚。」之前有希拉蕊的匿名友人告訴CNN，希拉蕊表示不排除參選2020年總統大選，但可能性不高。

有意在2020年角逐總統大位的民主黨人，參選人數爆炸，迄今已有超過10人表態有意角逐黨內提名。當中最受關注的：包括在2016年黨內初選中敗給希拉蕊的佛蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders)，以及跟希拉蕊理念相近、 同時也是希拉蕊好友的麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)。

2016年大選期間，希拉蕊儘管飽受「電郵門」醜聞及健康欠佳的傳聞困擾，但多家媒體仍預測她最後會贏得大選。 未料她贏得較多的人頭票，卻在選舉人票的票數上輸給了共和黨的候選人川普。