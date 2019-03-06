紀錄認證全球活最久 22歲「海獺爺爺」生日快樂！

▲「查理」，生日快樂！22歲的「查理」是「金氏世界紀錄」裡、活得最久的南方海獺。(圖／太平洋水族館官網)

國際中心／綜合報導

美國加州長灘市(Long Beach)一座水族館裡的雄性南方海獺(Southern sea otter)「查理」(Charlie），上周六(2日)歡慶22歲生日。牠同時成為「金氏世界紀錄」裡、在水族館或動物園活得最久的南方海獺。儘管「查理」年紀老大不小， 牠仍然調皮愛玩，活潑可愛的模樣不輸小孩。

「查理」出生於1997年，翌年被救起後，就一直住在加州「太平洋水族館」(Aquarium of the Pacific)裡，為參訪海洋世界的遊客帶來歡樂。野外的南方海獺一般只有10至15年夀命，因此「查理」 如今幾乎比大部分同類都多活多一倍歲數。牠也是有紀錄以來、史上第二隻能活到22歲的南方海獺。

水族館職員當天為「查理」送上用海鮮製成的蛋糕，讓壽星大快朵頤。 儘管「查理」早已是「海獺爺爺」，牠仍然像小孩一般的貪嘴和調皮。牠很喜歡一邊在冰上滾來滾去、一邊吃用冰製成的零嘴。

「太平洋水族館」同時接受民眾的 捐獻，以購買更多海鮮、零食和玩具給「 查理」慶生。

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