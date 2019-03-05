不准走！初生嬰「緊扯手術袍」不放　網笑翻︰要找醫生算帳啦

▲ 新生嬰兒緊抓著醫生的手術袍不放。（圖／翻攝自Facebook／PhươngChâu）

國際中心／綜合報導

越南一間醫院的產房日前發生一椿可愛又好笑的趣事！一名醫師替產婦接生完寶寶後，正準備離開手術室，但寶寶似乎不想讓醫生離開，竟突然伸出小手，緊抓著醫生的手術袍不放，讓醫師不知該如何是好。照片一PO出，馬上引起網友熱議，有網友為寶寶「翻譯」表示「我還沒準備好要生出來啦！」所以要找醫生算帳。

據giadinhmoi報導，越南芹苴市「PhươngChâu」國際醫院於上周在Facebook粉絲專頁分享2張逗趣的照片，照片中可以看到，當時男醫生已經順利接生完，正要準備離開時，床上這名才剛出生不久的小男嬰竟突然伸出右手，緊緊抓著醫生手術袍上的綁帶，還一邊嚎啕大哭，害得醫生完全無法動彈，只能站在一旁困惑地看著他。醫院上載這張照片後，引起網民熱烈討論。

網友看到照片後，紛紛直呼「真的太可愛了！」大家開始替這位可愛的新生男嬰取了很多外號，例如「強壯寶寶」、「最皮寶寶」、「寶貝老闆」、「暴躁寶寶」。還有不少網友開始幫寶寶配音，「我還沒準備好要生出來啦！」、「求你把我塞回去，我不想面對這個世界！」甚至有網友笑說，「寶寶一定是在睡覺硬被醫生拉出來，生氣了要算帳啦！」