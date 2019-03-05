拘留超過100天！東京地院批准日產前老董高恩保釋　最快5日獲釋

▲日產前董事長高恩2月28日提出第三次保釋申請，終於獲得東京地方法院批准。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外電報導

前日產汽車（NISSAN）老董高恩（Carlos Ghosn）2018年因違反《金融商品交易法》遭捕，雖然家屬一心想要交保，但檢方卻在拘留期滿後，加控背信罪名，申請延押。拘留超過100日後，高恩終於在5日獲得保釋，保釋金為10億日幣（約台幣2.75億元），最快當天就能離開東京看守所。

根據《共同社》報導，現年64歲的高恩與辯護律師2月28日提出第三次的保釋申請，東京地方法院則在3月5日認定高恩無滅證與逃亡疑慮，批准保釋申請，保釋金為10億日幣（約台幣2.75億元）。據了解，高恩預計最快5日當天就能離開東京看守所，結束長達一百多天的拘留生活。對此，檢方則將討論進行上訴。

高恩11月被踢爆，在另一名董事凱利的協助下，長年低報自身薪資，涉嫌挪用公款，遭到Nissan內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，Carlos Ghosn的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。

此外，高恩因被捕《金融商品交易法》後，家屬一心期盼著可以在2018年底交保，沒想到檢方隨即在拘留期滿後，加控高恩背信等罪名，繼續延押，讓高恩的女兒氣得向媒體表示，父親並非恐怖分子，在看守所內的待遇十分不堪，連在寒冷的冬天想要要條毯子都被拒絕，一個月內更是爆瘦了9公斤。