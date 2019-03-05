不只寧邊！　美要求北韓廢分江地下核設施「秘密濃縮鈾廠」被拒

▲ 分江核設施約位於紅圈處。（圖／翻攝自Google Maps）

國際中心／綜合報導

世紀核談判「川金二會」2月28日宣告破局，美國總統川普（Donald Trump）會後召開記者會透露，華府發現北韓除了寧邊以外，還有很多不為人知的核設施，而北韓對此相當驚訝。南韓媒體4日指出，川普口中的核設施即位於分江（분강）地區的濃縮鈾（HEU）工廠，距離寧邊核設施不遠。

川普在記者會上指出，「光是廢除寧邊還不夠，我們還要更多，因為我們發現了北韓鮮為人知、也沒有媒體報導過的設施。我想他們很驚訝我們知道這點。」對此，《中央日報》援引多名消息人士說法報導，峰會第二天，北韓表示願意放棄寧邊時，美國便指名分江地區核設施，要求將其加入無核化項目中。北韓外務相李勇浩1日凌晨在河內美利亞飯店召開記者會時也曾指出，美國堅持要求北韓多放棄一處核設施。

川普在記者會上的言論一出，美國媒體便爭相推論，認為此一核設施是位在平壤附近的降仙（강선）發電廠。但消息人士透露，川普提到的「寧邊以外的核設施」從未在媒體上曝光。他表示，「據我所知，美國情報當局長久以來持續關注北韓核議題。分江地區位於寧邊核園地的西北方；為避免被外界探測到，北韓將工廠蓋在地下。」

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▲ 金正恩與川普上月底於越南舉行峰會。（圖／路透）

由於分江緊鄰寧邊，美國對於北韓主動放棄寧邊的提議強調，分江核設施也必須被摧毀。分析指出，北韓對此則認為，雖然分江和寧邊就在附近，實際上卻是獨立的；若接受美國此一要求，便與過去僅放棄寧邊的主張互相矛盾。報導提到，美國及北韓對寧邊核設施的定義有所不同，才會引發歧見。

《中央日報》指出，目前還無法確定分江地下核設施與地面上的建物是否互相連接。消息人士表示，相較美國史丹佛大學國際安保協力中心所長、冶金學家赫克爾（Siegfried S. Hecker）2010年揭露的北韓濃縮鈾設施，分江核設施的規模大上許多，歷史也較長久，但因為在地下，美國發現得較晚。

赫克爾當時參觀流經寧邊核園區的九龍江以南地區濃縮鈾設施後推測，當地約有2000座運作中的離心機，持續製造濃縮鈾。根據美國及南韓情報機關握有的資訊，分江核設施內正在運行的離心機則至少有10000座。